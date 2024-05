„Damit Reisende und Güter pünktlich und sicher auf der klimafreundlichen Schiene unterwegs sein können, benötigen Bahnstrecken einen regelmäßigen Service“, so die ÖBB. Deshalb werden zwischen Gleisdorf und Fehring in der letzten Maiwoche Instandhaltungsarbeiten gebündelt durchgeführt. Beispielsweise sollen Durchlässe erneuert und Brückenhölzer an den Bahnanlagen getauscht werden.