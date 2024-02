Seit Herbst 2018 sind es die Weizerinnen und Weizer gewohnt, dass sie der Zug bis in die Stadt bringt. Kurz nachdem er damals in die Stadt getuckert war, wurden Stimmen laut, die Tickets seien innerhalb von Weiz zu teuer. Damals bezahlte man 2,40 Euro für eine Zone und konnte gar bis nach St. Ruprecht an der Raab fahren.