Das Jahr neigt sich dem Ende zu – ein guter Zeitpunkt also, einen Blick zurück zu wagen. Denn in der Südoststeiermark ist 2023 viel passiert. Die Kleine-Zeitung-Regionalredaktion Feldbach hat die Geschichten des Jahres zusammengefasst, die die Südoststeirer besonders interessiert haben:

Wo die Liebe hinfällt

Bereits im vergangenen Jahr kämpfte Landwirt Markus Lang aus Riegersburg nicht nur um die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer von „Bauer sucht Frau“, sondern auch um die seiner Hofdamen. Am 8. Februar war es dann so weit – das Finale der 18. Staffel der Liebesshow wurde ausgestrahlt und der Riegersburger Pferdewirt veranstaltete ein Public Viewing.

„Bauer sucht Frau“, Markus aus Riegersburg | Bauer Markus feierte – wie jeden Mittwoch – auch die Ausstrahlung des Finales in großer Runde. Mit dabei war seine neue Bekanntschaft Vanessa – die Hofdame von Forstwirt Martin © Julia Schuster

Mit dabei war überraschenderweise eine neue Bekanntschaft: Vanessa, die Hofdame von Forstwirt Martin aus der gleichen Staffel. Besonders eines gefiel dem Pferdewirt Markus an ihr: „Sie nimmt mich so, wie ich bin.“ Aber aktuell ist die Beziehung nicht mehr: „Es hat nicht gepasst“, so der Pferdewirt knapp ein Jahr nach „Bauer sucht Frau“.

„Bumsbar“-Party in Feldbach

Auch bei der im Juli geplanten „Bumsbar“-Party sollte es wohl im weitesten Sinne um Liebe gehen, allerdings weit weniger romantisch als bei Pferdewirt Markus: In einem Flyer, der in den sozialen Medien die Runde machte, forderten die Feldbacher Discobetreiber junge Mädchen auf, leicht bekleidet zu erscheinen. Im Gegenzug würden sie ein hochprozentiges Getränk gratis bekommen. Zudem gebe es am Eingang ein grünes oder ein rotes Band für das Handgelenk – je nachdem, ob man „bumsbar“ sei oder nicht.

Nach zahlreichen negativen Rückmeldungen und dem Einschalten der Antidiskriminierungsstelle des Landes ruderten die Veranstalter zurück und änderten den Flyer sowie das Konzept: „Es tut uns sehr leid, wenn sich jemand durch den Flyer diskriminiert oder sexualisiert gefühlt hat.“ Die Gratisgetränke gegen knappe Bekleidung gingen, „Bumsbar“-Bänder und Gratiskondome blieben jedoch.

Kritik auch in den sozialen Netzwerken:

Wer war das Liebespaar?

Wo wohl eher wahre Liebe im Spiel war, ist in diesem Beitrag über einen uralten Liebesbeweis zu lesen. Vor rund 50 Jahren dürfte ein Pärchen mit einem Taschenmesser Herz, Pfeile und Hände in einen Baumstamm geritzt haben. Im April fanden Brüder beim Holzarbeiten den im Stamm eingeschlossenen Liebesbeweis. Diese Geschichte berührte nicht nur die Leser der Kleinen Zeitung: Halb Jagerberg sprach von einem Wunder und rätselte am Stammtisch über das Liebespaar.

Etwa sehen manche Menschen darin eine kleine Frauenhand, die sich einer Männerhand annähert © Johann Schleich

Ende des „Rosenwirt“ in St. Stefan im Rosental

Hingegen betroffen machte viele Leserinnen und Leser dieser Beitrag: Die Familie Seidl sperrte Ende Oktober das Gasthaus Rosenwirt in St. Stefan im Rosental zu. Damit endete die 100 Jahre andauernde Geschichte des Traditionswirts, der für zahlreiche Feiern, Zusammenkünfte und Anlässe für viele die erste Anlaufstelle war.

„Wir haben alles da gehabt an Gästen, angefangen vom Erzbischof über Minister bis hin zu Haubenköchen“, zog Wirt Gernot Seidl Resümee. Nun werde ein wichtiger Treffpunkt im Ort fehlen.

Skelettierte Leiche in St. Anna am Aigen

Doch es gab heuer auch tragische Schicksale zu verdauen, so löste etwa der Fund einer skelettierten Leiche in St. Anna am Aigen einen Schock im ganzen Bezirk aus. Bei einer Wohnungsöffnung fand die Polizei die Leiche eines 55-jährigen Mannes, der wohl bereits vor mehreren Jahren verstorben sein dürfte, wie die Landespolizeidirektion bestätigte. Bürgermeister Johannes Weidinger zeigte sich betroffen über den Tod des gebürtigen St. Annarers: „Es ist erschreckend, dass in einer nicht allzu großen Gemeinde ein Mann so lange nicht vermisst wird. Er hat sich selbst isoliert und keine Sozialkontakte gehabt.“