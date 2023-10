„Wir haben alles da gehabt an Gästen, angefangen vom Erzbischof, über Minister bis hin zu Haubenköchen“, erklärt Gernot Seidl, Wirt in vierter Generation im Gasthaus Rosenwirt in St. Stefan im Rosental. Zudem seien immer viele aus dem Ort gekommen, was auch an der Lage im Schnittpunkt von Pfarrkirche, Gemeinde und Musikheim liegen dürfte.