Die Herbstsonne am vergangenen Wochenende hat zahlreiche Ausflügler zu einer Geierwand-Wanderung motiviert. Eine wunderschöne Wanderung zwischen St. Johann bei Herberstein und Stubenberg – mit Blick auf den See. Dieser Lockruf dürfte in vielen Fällen so stark gewesen sein, dass Hinweistafeln, wonach der Wanderweg zum befristeten forstlichen Sperrgebiet erklärt wurde, einfach ignoriert wurden. Auch auf der Homepage von Oststeiermark-Tourismus wird auf die Sperre hingewiesen.