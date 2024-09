Lange schon tüftelte man in Fürstenfeld an der Idee einer sogenannten „Erlebniswelt“. Im und rund um den nahegelegenen Buchwald sollten zahlreiche Stationen, Aufgaben und Aussichtspunkte eine neue Freizeitaktivität im Freien für die Kleinsten sein. Die heftigen Sturmböen am Wochenende – mit teils Windspitzen von knapp 120 km/h – machten der offiziellen Eröffnung jedoch einen Strich durch die Rechnung.