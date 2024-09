„Wer nicht rausgehen muss, soll unbedingt zu Hause bleiben“

Am Samstag nahmen die Sturmböen über dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld immer weiter zu. Die örtlichen Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Auch am Sonntag ist kein Ende in Sicht, weshalb man die Bevölkerung aufruft zu Hause zu bleiben.