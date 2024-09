Wie überdimensionale Essstäbchen liegen Fichten, Eichen und Eschen teils einfach nur verstreut, aber auch ineinander verkeilt. Wie ein Panorama der Verwüstung ziehen sie am Traktor vorbei, der sich tapfer den schlammigen Weg entlang kämpft. „Die Fichten sind circa 40 Jahre alt, einige der Eichen 80 Jahre“, erklärt Florian Summerer, der seit 2007 einen Schweinebetrieb in Dienersdorf führt. „Zwei von den 15 Hektar Wald, die mir gehören, sind Totalschaden. Der Rest ist auch betroffen, aber da ist es nicht so schlimm“, sagt der 44-Jährige, während im Hintergrund die abgeknickten Bäume wie abgebrochene Zahnstocher in die Luft ragen. Bis Samstag stand hier noch ein schön gepflegter Mischwald.