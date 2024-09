Feuerwehren im Ausnahmezustand: „Man stößt an seine Grenzen“

Am Wochenende fegten extreme Sturmböen über den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt, Stromleitungen unterbrochen. Die Feuerwehren standen im Dauereinsatz. So geht es den Einsatzkräften in Pöllau, Stubenberg und Hartberg heute.