Die nasse Fahrbahn sowie überhöhte Geschwindigkeit dürften zu einem Unfall Donnerstagmittag geführt haben. Gegen 12.20 Uhr kam ein Tesla in Fahrtrichtung Wien auf der Höhe der Abfahrt Schäffern ins Schleudern und touchierte die linke Betonleitwand. Während der Fahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Spital gebracht wurde, kümmerten sich die Einsatzkräfte um den Abtransport des Elektrofahrzeugs. Hierfür musste die A2-Südautobahn in diesem Bereich für rund 15 Minuten komplett gesperrt werden. Dabei bildete sich ein Stau, der fast bis nach Pinggau zurückreichte.