Die Anzahl der bekannten Coronavirus-Fälle im Bezirk Murtal ist am Mittwoch (18. März) von 13 auf 14 angestiegen. Eine Frau, die ihren Hauptwohnsitz in einem anderen Bundesland hat und derzeit in der Region zu Gast ist, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Erkrankte befindet sich jetzt im Bezirk Murtal in Quarantäne. Genauere Details werden von den Behörden nicht bekanntgegeben.