Nicht nur die Großbaustelle in Unzmarkt steht derzeit still, auch die Sanierung der S 36 ist vorerst verschoben. Wann es weitergehen kann, ist unklar.

Die Großbaustelle in Unzmarkt © Raphael Ofner

Stillstand herrscht derzeit auf einer der größten Baustellen des Landes. Die Unterflurtrasse Unzmarkt ist baulich bereits fertig, die 7,5 Kilometer lange Strecke sollte nun noch vierspurig ausgebaut werden. Mit Oktober hätte das 160 Millionen Euro-Projekt abgeschlossen werden sein sollen. Aufgrund der Corona-Krise wird sich das nun verzögern. "Aufgrund der aktuellen Maßnahmen und gesetzten Vorgaben der Österreichischen Bundesregierung stoppt die Asfinag alle nicht unmittelbar für die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses notwendigen Baustellen auf den Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich", so die Asfinag in einer Aussendung.