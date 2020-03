In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die WM-Halle in Murau © KK

Noch hält sich die Zahl der (bekannten) Corona-Fälle in der Steiermark in Grenzen. Die Vorbereitungen auf eine mögliche rasante Ausbreitung des Virus laufen aber freilich weiter. Daher mussten am Montag die Bezirkshauptmannschaften dem Expertenstab in Graz melden, welche Gebäude im Notfall zu Lazaretten umfunktioniert werden können.