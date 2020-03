In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Das Gasthaus Fiedlwirt in Obdach © KK

Immer weitreichendere Folgen hat eine Familienfeier, die am Sonntag (8. März) im Obdacher Gasthaus Fiedlwirt stattgefunden hat. Wie berichtet sind bereits in den vergangenen Tagen drei Angehörige positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und wie die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen konnte, sind mittlerweile noch zwei weitere bestätigte Fälle im Kreis der Familie dazugekommen. Es handelt sich dabei um zwei der insgesamt drei Neuerkrankungen im Bezirk Murtal, die am Dienstag (17. März) publik wurden.