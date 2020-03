In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Lebenshilfe betreibt im Murtal mehrere Einrichtungen, darunter der Dorfladen Fohnsdorf (Bild). Aktuell hat man einen Lieferdienst für Grundnahrungsmittel gestartet © Sarah Ruckhofer

Die Corona-Krise zieht in der Region weiter ihre Kreise. "Wir haben Gott sei Dank noch keine Infektion, gehen aber davon aus, dass das nicht so bleiben wird", sagt Jörg Neumann, Geschäftsführer der Lebenshilfe Region Judenburg. Händeringend sucht man nun nach Schutzkleidung, Atemschutzmasken und Handschuhen. "Das sind Dinge, die wir normal nicht brauchen." Am Markt ist nichts mehr erhältlich, in der Not nähen die Mitarbeiter nun selbst Masken aus Staubsaugersäcken. "Wir bräuchten mehrere Hundert Stück", so Neumann. Daher ruft die Lebenshilfe quer durch alle Branchen um Hilfe: "Vielleicht gibt es ja Lackierer, Maler, Fußpfleger oder Tätowierer, die ihre Masken derzeit sowieso nicht brauchen."