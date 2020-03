In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Roswitha Kortschak steht unter Quarantäne © stock.adobe.com/kk

Ihre Praxis führt die beliebte Judenburger Ärztin für Allgemein-, Sport- und Innere Medizin, Roswitha Kortschak, derzeit von Daheim aus: Kortschak besuchte gemeinsam mit mehr als 100 anderen Medizinern den wichtigstens österreichischen Sportärzte-Kongress in St. Christoph am Arlberg. Wie berichtet wurde der Kongress aufgrund des von der Regierung verhängen Versammlungsverbotes vorzeitig unterbrochen, die Teilnehmer stellten auf digitales e-learning um. Kurz darauf wurde der erste COVID 19-Fall im nahen St. Anton bekannt. Kortschak steht nun unter Quarantäne. "Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, ich verspüre keine Symptome", so die Ärztin. Die Quarantäne sei eine reine Sicherheitsvorkehrung zum Schutz der Bevölkerung. Kritik an den Veranstaltern des Kongresses kann Kortschak übrigens nicht nachvollziehen: "Der Kongressabbruch erfolgte bereits mit Aussprechen des Versammlungsverbotes, noch vor Bekanntwerden einer Infektion."