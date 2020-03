Ein Mann (Jahrgang 1940) aus dem Bezirk Murtal, der mit dem Coronavirus infiziert war und an schweren Vorerkrankungen gelitten hat, ist in der Nacht auf Mittwoch (18. März) verstorben.

Wie die Kages mitgeteilt hat, ist erstmals ein Coronapatient aus dem Bezirk Murtal verstorben. Der Mann (Jahrgang 1940), der neben dem Coronavirus auch an schweren Vorerkrankungen gelitten hatte, war in der Vorwoche in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort ist er in der Nacht auf Mittwoch, dem 18. März, verstorben. Laut Kages ist noch nicht abschließend geklärt, ob schlussendlich die Vorerkrankungen, die nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus oder ein Zusammenwirken der Erkrankungen zum Ableben geführt hat.