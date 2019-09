Facebook

An zwei Tagen wird der Himmel über dem Murtal wieder bunt gefärbt sein © GEPA pictures

1. Wie reise ich als Einheimischer am besten an?

Staus sind an beiden Tagen vorprogrammiert, Einheimische sollten nach Möglichkeit mit dem Rad, dem Bus oder zu Fuß anreisen. Von den weiter entfernten Parkplätzen (10 Euro pro PKW) gibt es Shuttlebusse zum Gelände. Wer nicht zur Airpower möchte und den Staus entgehen will, sollte den Großraum Zeltweg und die S 36 am Freitag und Samstag vor allem in der Früh und abends meiden.