Übungsannahme war ein abgestürzter Hubschrauber © Sarah Ruckhofer

Leben zu retten ist ihr oberstes Ziel: Wann immer ein militärisches Flugzeug in Österreich in Not gerät, ist das ERTA-Team zur Stelle. Die Aufgaben von ERTA (Emergency Response Team Air) sind klar definiert: suchen, bergen, retten. Das 23-köpfige Team besteht aus Spezialisten aus ganz Österreich, darunter Mediziner, Militärpolizisten, Wachsoldaten, Experten für Brandbekämpfung oder atomare, biologische und chemische Kampf- und Gefahrenstoffe. Nur rund vier Mal pro Jahr rückt das europaweit einzigartige Spezialteam aus, die Airpower in Zeltweg ist ein Fixpunkt im Kalender. Auch wenn bislang glücklicherweise noch nie ein Einsatz im Rahmen der Flugshow verzeichnet wurde, bei Notlandungen oder Abstürzen ist das Team binnen Minuten zur Stelle.