Gefeiert wird am 26. Mai in Judenburg: In den vergangenen Monaten wurde die Rotkreuz-Bezirksstelle Judenburg um- und ausgebaut, am Sonntag feiert man Eröffnung mit einem bunten Programm. Die Arbeiten an dem rund 25 Jahre alten Gebäude waren aus mehreren Gründen notwendig, wie Bezirksstellenleiter Gernot Maurer berichtet. Darunter die zu kleinen Garagen oder die nicht mehr zeitgemäßen Räume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.