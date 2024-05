Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Murtal fuhr am Montag gegen 16.15 Uhr auf der B77 von Voitsberg kommend in Fahrtrichtung Weißkirchen. Zur selben Zeit war eine 32-jährige Deutsche mit ihrem Pkw auf der L504 unterwegs und wollte in die B77 einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer gegen den Pkw geprallt ist. Der Mann wurde in das LKH Judenburg eingeliefert, die Frau blieb unverletzt. Die örtlichen Feuerwehren rückten mit drei Fahrzeugen und 21 Kräften aus.

Es ist bereits der vierte Unfall seit gestern unter Beteiligung eines Motorrads oder Mopdes in der Steiermark. Bereits zu Mittag wurde ein 63-jähriger Motorradfahrer im Murtal schwer verletzt. Auch in Leibnitz ereignete sich ein Unfall, wo ein 40-jähriger Motorradlenker verletzt wurde. Am Sonntag kollidierte ein 15-jähriger Mopedlenker in Leutschach mit einem Pkw.