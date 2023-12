Sehet die erste Kerze brennt. Klingt romantisch, empfindet an diesem ersten Adventsonntag aber kaum jemand so. Zumindest dort, wo es seit Stunden keinen Strom gibt. In vielen Haushalten sind die Kerzen am Adventkranz die einzige Wärmequelle. „Es war so kalt, ich hab‘ alle vier angezündet und es hat geholfen“, sagt eine junge Dame, die dennoch vergnügt wirkt. Vergnügter als Luis Rodrigues, den wir an diesem Vormittag auf dem Hauptplatz von Judenburg treffen: „Wann kommt der Strom wieder?“, fragt der Wirt der Pizzeria Pomodoro e Basilico. Als er die Antwort hört, dass es eine weitere Nacht dauern könnte, seufzt er: „Katastrophe.“ Das Wochenend-Geschäft weg, die Sachen in den Kühlgeräten aufgegangen, und was ihn am meisten plagt: „Meine Tochter Jasmin ist am 13. November zur Welt gekommen, wir haben sie über Nacht dick eingepackt, damit sie nicht friert.“