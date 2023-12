Wir sagen euch an, den lieben Advent – und ein Blackout dazu. Am ersten Adventwochenende hat es die westliche Obersteiermark erwischt, 20.000 Haushalte nach heftigem Schneefall ohne Strom. Die sonst idyllisch anmutenden Adventkerzen wurden für so manchen zur einzigen Wärmequelle. Und wer hat das Werkl einmal mehr am Laufen gehalten? Die Freiwilligen vom Roten Kreuz und von der Feuerwehr, von denen keiner lange fragt, ob er helfen kann. Dazu eine in Sachen Blackout zunehmend geschulte Beamtenschaft von Bezirkshauptmannschaften, Polizei bis zu Gemeindebediensteten.