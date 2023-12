„Wir bekamen keine oder falsche Informationen. Es gab null Kommunikation und null Krisenmanagement.“ So fassen Zugpassagiere zusammen, was ihnen am Samstag in einem ÖBB-Zug von Wien in Richtung Kärnten passiert ist. Wegen der Schneefälle ist teilweise das Stromnetz zusammengebrochen und der Zugverkehr musste geändert und eingestellt werden, heißt es von den ÖBB.