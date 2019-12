Facebook

Die ehemalige Leiner-Filiale soll künftig auch einen Bildungscampus beherbergen © (c) Ing. Martin Meieregger/Stadt Bruck

Das frühere Leiner-Gebäude hat einen ersten Mieter, nämlich die Handelskette Hofer, das offenbarten die Investoren Christoph Hausmann und Rupert Heuberger-Vögl am Donnerstagvormittag. Auch der Bildungscampus nimmt Formen an, wie das Duo im Gespräch mit der Kleinen Zeitung bestätigt. Der Baustart am Gebäude erfolgt demnach im Frühjahr 2021, zu Ostern 2022 können die Händler den Betrieb aufnehmen. Läuft alles nach Plan, öffnet im Herbst 2022, also mit dem Beginn des Schuljahres 2022/23, auch der neue Bildungscampus seine Türen, untergebracht in den Etagen über den Handelsflächen.