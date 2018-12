Im ehemaligen Möbelhaus Leiner fand am Donnerstag das 32. Brucker Wirtschaftsfrühstück statt – mit einem Ausblick in die Zukunft.

Christoph Hausmann (l.) und Rupert Heuberger-Vögl präsentierten das neue „Stadtquartier“ in Bruck © Bruck/Meiereger

Finsternis herrschte Donnerstagfrüh im vierten Stock des ehemaligen Möbelhauses Leiner in Bruck. Trotz dieser Finsternis waren mehr Gäste als sonst zum Brucker Wirtschaftsfrühstück gekommen, dem 32. insgesamt und dem letzten in diesem Jahr. Und Finsternis herrschte, weil das Haus ja noch nicht einmal eine Baustelle ist – was sich aber im Laufe des nächsten Jahres ändern soll.

