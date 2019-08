Facebook

Koch und Hödl auf dem neuen „Auf ein Wort Platzl“ © Pototschnig Franz

Der Brucker Bürgermeister Peter Koch präsentierte am Dienstag das neue „Auf ein Wort Platzl“ an der Rückseite des Rathauses. Wo bisher das Bürgermeisterauto parkte, wurden 14 Quadratmeter frei. „Wir wollen das Rathaus öffnen, mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben“, so begründete Koch diese Umwidmung.