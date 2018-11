Mit Christoph Hausmann und Rupert Heuberger-Vögl wollen zwei Immobilienentwickler und regional denkende Investoren dem ehemaligen Leiner-Gebäude in Bruck an der Mur neues Leben einhauchen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Investoren Hausmann (l.) und Heuberger-Vögl mit Bürgermeister Koch (M.) © Stadt Bruck/Martin Meieregger

Viel wurde über den Kauf der Leiner-Immobilie in Bruck diskutiert und spekuliert, jetzt steht fest: die H & H Stadtentwicklungs- und Immobilienbesitz GmbH hat das Gebäude mit 15.000 Quadratmeter Nutzfläche im Stadtzentrum gekauft. Bei der Bezeichnung H & H handelt es sich um die Unternehmer Christoph Hausmann und Rupert Heuberger-Vögl. Die beiden Investoren wollen die Immobilie nachhaltig entwickeln. Das dazugehörige Konzept befindet sich in der Finalisierung, bereits im Herbst 2019 will man mit den Umbauarbeiten beginnen.