Brucker "Leiner"Das frühere Möbelhaus wird zum Schulhaus

Die ehemalige Leiner-Filiale soll künftig auch einen Bildungscampus beherbergen © (c) Ing. Martin Meieregger/Stadt Bruck

Präsentiert hat der Brucker Bürgermeister Peter Koch die Idee schon im August, nun formulierte Stadträtin Kerstin Stocker (SPÖ) am Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung einen Grundsatzbeschluss: Die beiden Volksschulen Knotingerstraße und Pischk sowie die Neue Mittelschule sollen – neben Handelsbetrieben und Dienstleistern – in einem „Bildungscampus“ im ehemaligen Leiner-Gebäude zusammengefasst werden. Der Hintergrund: Alle drei Schulen sind höchst renovierungsbedürftig.