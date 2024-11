Dass das Asylheim in Kindberg bald schließen wird, schlug am Anfang der Vorwoche kräftige Wellen: Am 18. November soll die Bundeseinrichtung offiziell stillgelegt werden, im September war das bereits mit jener in Spital am Semmering geschehen. Als Grund für die Entscheidung nennt man die sinkenden Asylzahlen, laut Innenministerium befanden sich mit 1. Oktober 27.300 Personen in der Grundversorgung – rund 13.000 weniger als am selben Stichtag 2018.