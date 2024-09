Knalleffekt am Dienstagvormittag: Das Asylquartier in Steinhaus am Semmering wird geschlossen, wie die Gemeinde Spital und die Bundesbetreuungsagentur (BBU) im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgaben. Bereits im Frühjahr hatte eine mehrwöchige Räumung des Heims für einiges an Aufruhr gesorgt. Der Räumungsgrund war damals ein Bescheid der Gemeinde, in dem aufgrund brandschutzrechtlicher Mängel „Gefahr im Verzug“ festgestellt wurde.