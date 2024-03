Nach der schlagartigen Räumung Mitte Februar sind nach vielem Hin und Her seit 6. März wieder Flüchtlinge im Asylwerberheim am Semmering untergebracht. „Die Familien und Kinder, die sich noch in unserer Betreuung befinden, wurden aus Kärnten und Traiskirchen zurück nach Steinhaus gebracht“, berichtet Thomas Fussenegger, Pressesprecher der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU).