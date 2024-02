Zu Mittag gleicht Steinhaus am Semmering einer Geisterstadt. Auf den Straßen sind am Mittwoch spärlich Autos unterwegs, auf den Gehsteigen kaum Menschen. Einzig die vorbeifahrenden Güterzüge durchbrechen die Stille. Laut war es um den Ortsteil von Spital am Semmering in den vergangenen Tagen aber allemal, denn die Nachricht, dass die im „Haus Semmering“ untergebrachten Asylwerber am Dienstag ausquartiert wurden, hat für Aufsehen gesorgt.