Die Überraschung war groß: Am 20. Februar wurde das Asylwerberheim in Steinhaus am Semmering schlagartig geräumt – die Gemeinde hatte einen Bescheid wegen „Gefahr im Verzug“ erlassen und bei der Bezirkshauptmannschaft um Vollstreckung gebeten. Grund waren fehlende Brandschutzeinrichtungen für die zuletzt 150 Asylwerberinnen und Asylwerber.