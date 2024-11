Am 4. November 2022 marschierten Vertreterinnen und Vertreter von SPÖ, ÖVP, FPÖ und KPÖ vom Kindberger Rathaus aus in Richtung des ehemaligen Landespflegeheims am Ortsende. Die Stimmung war an diesem kalt-regnerischen Tag sehr gereizt. Sie demonstrierten mit Bürgern, Unterstützern aus anderen Gemeinden und der Landespolitik gegen die Eröffnung eines Asylquartiers in dem 1900 errichteten „Siechenhaus“.