Seit beinahe einem Jahr ist das umstrittene Asylquartier in Kindberg in Betrieb und sorgt seitdem regelmäßig für Gesprächsstoff in und über die Region hinaus. Erst Mitte November waren Gerüchte um eine potenzielle Schließung der Grund für reichlich Aufregung. Basis dafür war ein juristisches Vorgehen der Gemeinde gegen die im Besitz stehende Imvea Immobilien GmbH, das bereits vor dem Einzug der Flüchtlinge begonnen hatte.