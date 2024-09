Die Überraschung war am Dienstag groß, als die Gemeinde Spital am Semmering und die Bundesbetreuungsagentur (BBU) eine Stilllegung des Asylheims „Haus Semmering“ bekannt gaben. Die Flüchtlingsströme nach Österreich würden derzeit zurückgehen, weshalb die BBU ihre Zahl an aktiven Einrichtungen reduziert, erklärte man. Neben jener im Ortsteil Steinhaus, wurden auch Asylheime in Wien, Korneuburg und Klingenbach stillgelegt, womit zwölf BBU-Einrichtungen im Land verbleiben.