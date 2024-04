Für eine Schließung des Asylquartiers in Spital am Semmering sprach sich im Jänner der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer aus. Er sagte, dass er „den Innenminister im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage mit den Missständen konfrontieren“ werde. Nun wurden auf die im Februar eingebrachte Anfrage von Amesbauer geantwortet. Die 28 Fragen drehen sich in erster Linie um die Belegung im „Haus Semmering“ sowie um die Kosten des Asylquartiers.