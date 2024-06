Versorgungsengpass hin, Ärztemangel her: Bei der Erweiterung der Herzstation am LKH Bruck, Teil des Spitalsverbundes Hochsteiermark mit Leoben und Mürzzuschlag, gab es am Mittwoch nur freudige Gesichter. Von Landesrat Karlheinz „Charly“ Kornhäusl über die Kagesspitze abwärts waren viele Ärztevertreter und politische Funktionäre ins Haus gekommen. Es gab schließlich etwas zu feiern: Gemeinsam wurde das zweite Herzkatheterlabor mit einem zweiten Tisch, der für solche Eingriffe notwendig ist, in Betrieb genommen.