An der Chirurgie des LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gibt es ein neues Teammitglied. Das Besondere daran, der neue Kollege hat vier Arme. Der Roboter, der den klingenden Namen „Da Vinci“ trägt, ist seit April im Dienst. In Leoben ist er der zweite seiner Art, der erste OP-Roboter wurde im Juni 2021 in Betrieb genommen „Wobei der Name täuscht“, sagt Thomas Alber, Leiter der Abteilung für Urologie. Denn eigenständige Entscheidungen trifft nie der Roboter, gesteuert wird dieser immer vom Chirurgen, also vom Menschen.