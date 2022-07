Sie sind seit mehr als 40 Jahren Chirurgin. Ihrer Meinung nach: Haben es Frauen schwerer als Männer in Ihrer Branche?

FREYJA-MARIA SMOLLE-JÜTTNER: Meine Antwort mag nicht der generellen Ansicht entsprechen, bis auf eine Ausnahme bin ich nicht der Meinung, dass Frauen es in der Chirurgie schwerer haben als Männer. Es ist grundsätzlich so, dass die Chirurgie ein Fach ist, das physisch fordert. Aber das ist nichts, das rohe Kraft voraussetzt, sondern es braucht Durchhaltevermögen und Leidenschaft für die Tätigkeit. In dieser Hinsicht kann ich keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen. Dass mein Fachgebiet ein männliches sei, ist wohl auch historisch zu betrachten. Vor hundert Jahren gab es kaum Frauen in der gesamten Medizin. Aber was sich getan hat, ist gewaltig.