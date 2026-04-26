Tracht zu tragen, ist die eine Sache, über Tracht zu reden eine durchaus unterhaltsame. Das stellte sich heraus, als sich Frauen und einige wenige Männer im Museumsdepot in Trofaiach trafen, um beim Erzählcafé „Froschgoscherl & Kittelblech“ über ihren Bezug zur Tracht zu reden. Gemütlich tratschten Wolfgang Slamnig, Leiter des Stadtmuseums Trofaiach, und die beiden Kulturvermittler Daniela Krismayer und Albert Gramer vom Volkskundemuseum am Paulustor in Graz mit den Besucherinnen und Besuchern.

Albert Gramer, Wolfgang Slamnig und Daniela Krismayer zogen den roten Faden durch das Erzählcafé „Froschgoscherl & Kittelblech“ © KLZ / Johanna Birnbaum

Einen glänzenden Auftritt legten fünf Goldhaubenfrauen aus Vordernberg hin, deren goldigen Kopfbedeckungen ordentlich funkelten. „Diese Tracht mit den Bürgerkleidern haben vor 200 Jahren die Radmeister-Frauen getragen. Da hat man an der Kleidung erkannt, welchen Rang sie hatten“, erzählt Traude Schmoltner, die ihre Goldhaube vor 40 Jahren geerbt hat.

Die Goldhaubenfrauen aus Vordernberg erzählten Interessantes © KLZ / Johanna Birnbaum

Hohe Kosten für „echte“ Trachten

Bis zu 300 Stunden seien nötig, um eine solche Haube anzufertigen. Alles in Handarbeit und mit Kosten bis zu 2000 Euro verbunden. „Kosten für traditionelle Trachten sind auch hoch, weil die meisten handgefertigt sind und keine Konfektionsware. Deshalb ist es auch sehr verständlich, dass sich junge Leute billige Stangendirndl kaufen. Und das ist auch völlig in Ordnung“, brachte Christine Gänser, Trachtenreferentin des Landestrachtenverbandes aus St. Michael, ein.

Christine Gänser, Trachtenreferentin des Landestrachtenverbandes aus St. Michael © KLZ / Johanna Birnbaum

Zustimmung fand sie bei Grete Hofer, deren Schwiegervater eine Trachtenschneiderei in Trofaiach betrieb und auch an der Gründung des Stadtmuseums federführend beteiligt war. „Tracht spielt bei uns eine große Rolle. Zu jedem Fest, ob in der Familie oder woanders, tragen wir gerne Tracht. Und, wenn es legerer sein soll, dann kombinieren wir trachtige Gehröcke mit Jeans. Es geht alles. Es gibt aber wirklich dubiose Dirndlkreationen, das ist egal, Hauptsache Tracht wird getragen, “, erzählte sie. Und auch ihr Mann Gerhard steht zur Tracht. „Ich bin auch bei beruflichen Terminen in Wien mit dem Steireranzug angereist. Ich war ja auch immer stolz darauf“, betonte er.

Bunt gemischte Erzählt in Tracht und ohne © KLZ / Johanna Birnbaum

Tracht für viele Jahrzehnte

Trotz dieser positiven Einstellungen zur Tracht wurden Bedenken angesprochen, ob Trachten eine Zukunft haben. „Ich habe immer Tracht getragen, aber meine Jungen interessieren das gar nicht“, bemerkte eine Goldhaubenfrau. „Ich glaube, wenn das in der Familie vorgelebt wird, dann wird das auch weitergetragen“, warf eine Besucherin ein. Dem widersprach eine andere: „Ich habe immer viel Tracht getragen. Meine Kinder erwärmen sich nicht dafür.“ Einig waren sich alle, dass man eine „traditionelle“ Tracht nicht nur eine Saison habe, sondern viele Jahrzehnte.

Alfred Wiesmüller, Obmann des Museumsvereins Trofaiach, brachte eine besondere Tracht in der Region zur Sprache. „Ich hatte nie einen großen Bezug zur Tracht, ich hatte dann aber die Ehre, Ehrenbergmann der Vordernberger Knappschaft zu werden. Den Bergkittel trage ich gerne und sehr stolz.“

Alfred Feiler macht sich Sorgen um Betriebe, in denen man das Schneiderhandwerk für Trachten überhaupt noch lernen kann © KLZ / Johanna Birnbaum

Aussterbende Trachten-Schneiderei

Einen interessanten Aspekt stellte Alfred Feiler vom gleichnamigen Geschäft in Trofaiach zur Sprache. „Das Problem ist eigentlich, dass es immer weniger Schneidereien für Trachten gibt. Werden beispielsweise Dirndl in China gefertigt, geht das nur über hohe Stückzahlen. Bei uns gibt es immer weniger Produzenten, bei welchen man Schneiderei für Trachten erlernen kann“, erzählte er.

Auch die Stoffproduktion sei schwierig und teuer. Er führte als Beispiel das adaptierte Trofaiacher Festtagsdirndl an. „Wir haben einige Versuche gebraucht, das richtige Farbenspiel für den Kittel- und Leibstoff zu haben. Wenn man da nicht eine große Menge abnimmt, hören die Versuche bei den Produzenten auf. Außer, man zahlt kräftig dafür.“ Auch das mache traditionelle Dirndl teuer.

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