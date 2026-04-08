„Man kann es gar nicht oft genug sagen: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum“, betont Richter Richard Gollner Dienstagnachmittag während der Verhandlung am Landesgericht Leoben, bei der sich ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben für seine Worte auf der Social-Media-Plattform Facebook wegen übler Nachrede rechtfertigen muss. Der Richter ergänzt: „Wenn man sich bemüßigt fühlt, andere im Internet zu beleidigen, dann muss man die Konsequenzen dafür tragen.“

Und das tut der Mann, der derzeit auf Arbeitssuche ist. Er soll sowohl Simone Lugner, Witwe des Baumeisters Richard Lugner, als auch den Leobener Gemeinderat Walter Reiter von der gleichnamigen Bürgerliste übel beschimpft haben.

Damit hat er sich nicht nur einen, sondern gleich zwei Privatankläger eingebrockt, die für diese Äußerungen mehrere Tausend Euro Entschädigung fordern.

Möchte Facebook-Account löschen

Viel gesagt hat der Angeklagte vor Gericht aber nicht. Sein Verteidiger erklärt schon zu Beginn der Verhandlung, dass sich sein Mandant vollinhaltlich geständig und bereit sei, die Strafen zu zahlen. Einzig die Höhe der Strafzahlungen müsse noch einmal verhandelt werden, denn die verlangten Kosten plus Prozesskosten plus Entschädigung und Unterlassungserklärung seien für den Arbeitssuchenden mit einem Einkommen von derzeit 1300 Euro monatlich nicht möglich.

Schließlich einigt man sich im Gerichtssaal auf eine Gesamtsumme von 5173 Euro (2500 Euro für das Posting über Lugner und 2673 Euro für das Posting über Reiter). Zudem unterschreibt der Angeklagte eine Unterlassungsverpflichtung, die er auf seinem Facebook-Account 30 Tage lang veröffentlichen muss. Aber seinen Account möchte der Angeklagte ohnehin löschen, wie er mehrmals beteuert.