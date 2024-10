Eine unendliche Geschichte scheint nun endlich ihr Ende zu finden. Was fehlt, ist derzeit noch der schriftliche Genehmigungsbeschluss des Insolvenzgerichts. Ist dieser in – spätestens – ein paar Wochen da, hat der SIM Campus in Eisenerz, auch offiziell einen neuen Besitzer, wie Insolvenzverwalter und Rechtswanwalt Herbert Ortner Montag betont.