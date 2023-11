Jetzt sollten sich die Nebel endgültig lichten, was die Zukunft des SIM-Campus in Eisenerz betrifft. Es soll medizinisch bleiben – mit der Mischung aus Facharztmedizin und Pflegedienstleistungen. Der Kauf des Komplexes und des Areals in Eisenerz an eine neue Investorengruppe dürfte sich in der Zielgeraden befinden.