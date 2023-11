Nach den Spekulationen ist vor den Spekulationen. Und diese sind diese Woche in der Causa SIM Campus Eisenerz ziemlich am Köcheln. Im Juni 2022 wurde am Landesgericht Leoben das Insolvenzverfahren gegen die SIM Campus GmbH am Landesgericht Leoben eröffnet. Dem folgten Gläubigerversammlungen, Nachbesserungen seitens der Schuldnerin, der Präbichl Alpin Resort GmbH mit ihrem Geschäftsführer Markus Schlager, Ablehnungen und Versuche des Insolvenzverwalters Herbert Ortner, eine möglichst hohe Verkaufssumme der Liegenschaft in Eisenerz zu erreichen. Auch mittels Inseraten wurde der Gebäudekomplex mit Hubschrauberlandesplatz und Wald zum Kauf angeboten.