Im Juli dieses Jahres sollte bereits eine Entscheidung fallen, die richtungsweisend für die Zukunft der SIM Campus Eisenerz-Liegenschaft sein sollte. Nach der Insolvenz der "SIM Campus – Zentrum für Notfall-, Krisen- u. Katastrophensimulation und Katastrophendiplomatie GmbH" in Eisenerz war Insolvenzverwalter Herbert Ortner, Rechtsanwalt in Graz, intensiv damit beschäftigt, die Liegenschaft – auch im Sinne der Gläubiger - bestmöglich zu veräußern. Keine leichte Aufgabe, immerhin sind an die zwei Millionen Euro an Gläubigerforderungen angemeldet worden.