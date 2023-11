Vermurkst: So kann man die Vorgänge rund um das ehemalige LKH Eisenerz bezeichnen. Bis heute steht das Spital leer, ein Käufer wird gesucht. Die hochtrabenden Pläne der Landesregierung, das Spital und umliegende Einrichtungen unter der Bezeichnung „SIM-Campus“ als internationales Zentrum für Notfall-, Krisen- und Katastrophensimulation zu etablieren, scheiterten furios. Auch der Verkauf an einen privaten Betreiber erwies sich als Flop. Das Scheitern des Projekts hat der Landesrechnungshof unter die Lupe genommen. Leser der Kleinen Zeitung kennen die Kernaussagen der Prüfer bereits, wir berichteten exklusiv.

Seit Mittwoch liegt der gesamte Prüfbericht vor (hier zum Download). Insgesamt 2,62 Millionen Euro hat das Land in den Anfangsjahren in den laufenden Betrieb seiner Sim-Campus-Gesellschaft nachgeschossen. „Pandemiebedingt entfallene Einnahmen, die notwendige Sanierung des Standortes in Eisenerz und eine Reihe weiterer Faktoren brachten die SIMCAMPUS GmbH an den Rand einer Insolvenz“, resümiert der LRH unter der Leitung von Direktor Heinz Drobesch. Kurz bevor die Gesellschaft liquidiert werden sollte, trat plötzlich ein Unternehmer aus der Region auf den Plan und zeigte sein Kaufinteresse. Der folgende Kaufprozess war „mangelhaft“, wie die Prüfer anmerken. „Es fand weder eine entsprechende Würdigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Käuferin statt, noch wurde eine Sicherstellung des Kaufpreises gefordert“, so der LRH. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, was rund um den Sim-Campus alles schiefgelaufen ist.

Grüne: „Landtag umgangen“

Die Opposition im Landtag sieht ihre Kritik mit dem geharnischten Bericht bestätigt: „Das Projekt war von Anfang bis Ende ein Totalausfall und das Ergebnis einer unglaublich unprofessionellen Vorgangsweise der Landesregierung, wie es sie kaum ein zweites Mal gibt“, sagt Grünen-Kontrollsprecher Lamberg Schönleitner. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass das Projekt ein Flop sei. Schönleitner stößt sich vor allem an den politischen Vorgängen im Hintergrund: „Die Landesregierung hat den Landtag übergangen und umgangen, indem sie die Beschlüsse des Landtages widerrechtlich erst im Nachhinein eingeholt hat. Damit wurde der Landtag glatt getäuscht.“ Außerdem seien die ursprünglichen Projektziele „fahrlässig missachtet“ worden, kritisiert Schönleitner.