Hoffnungen, Honorare, Covid-19 und mindestens ein Crash. Sie markieren den „Sim-Campus“ in Eisenerz. 2,5 Millionen Euro sollten das Projekt fit machen: Doch das alte Spital und Areal zum Üben für Ernstfälle und Ausbildung kam nie in die Gänge. Die Pandemie stoppte die Pläne, für die der ehemalige Vize-LH Michael Schickhofer (SPÖ) so gebrannt hat. Institut für Katastrophenrisikoreduktion & Co wurden selbst zum Risiko. Der Verkauf endete vor dem (Insolvenz-)Gericht.