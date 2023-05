Die Causa rund um den Eisenerzer SIM-Campus ist das nächste „heiße Eisen“, das der Landesrechnungshof unter Direktor Heinz Drobesch schmiedet. Einen Vorgeschmack auf darin verborgene Kuriositäten gaben die Prüfer in ihren jüngsten Bericht zu den Coronahilfen. Im ersten Pandemiejahr ging das damals noch zu 100 Prozent im Landeseigentum stehende Simulationsspital für einige Monate in den Echtbetrieb über, sieben Covid-Patienten wurden zwischen März und Juni 2020 in Eisenerz behandelt.